Бутусов пояснил, зачем оккупанты "прессуют" Авдеевку

Сегодня, 17:19

Эксперт отрицает, что активизация боев связана с блокадой на дороге между Горловкой и Донецком

Украинские военные отбились от оккупантов. Фото: AFP
Украинские военные отбились от оккупантов. Фото: AFP

Активизация боевых действий от боевиков в районе авдеевской промзоны на Донбассе связана с желанием захватить блокадную дорогу между Горловкой и Донецком. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" журналист Юрий Бутусов.

По его словам, оккупанты хотят захватить стратегически важную дорогу.

"У Авдеевки постоянно ведутся боевые действия... Они хотят уцепиться за авдеевскую промзону и за блокадную дорогу между Горловкой и Донецком для того, чтобы продолжать на этом рубеже удерживать наши войска от захвата Донецка с севера и от приближения к Ясиноватой. Прямой связи с блокадой это не имеет", – заявил Бутусов.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

Также стало известно, воскресный бой за авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов. Как заявили в Минобороны Украины, противником было выпущено несколько сотен снарядов и мин.
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