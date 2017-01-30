Бутусов пояснил, зачем оккупанты "прессуют" Авдеевку

Эксперт отрицает, что активизация боев связана с блокадой на дороге между Горловкой и Донецком

Активизация боевых действий от боевиков в районе авдеевской промзоны на Донбассе связана с желанием захватить блокадную дорогу между Горловкой и Донецком. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" журналист Юрий Бутусов.

По его словам, оккупанты хотят захватить стратегически важную дорогу.

"У Авдеевки постоянно ведутся боевые действия... Они хотят уцепиться за авдеевскую промзону и за блокадную дорогу между Горловкой и Донецком для того, чтобы продолжать на этом рубеже удерживать наши войска от захвата Донецка с севера и от приближения к Ясиноватой. Прямой связи с блокадой это не имеет", – заявил Бутусов.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

Также стало известно, воскресный бой за авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов. Как заявили в Минобороны Украины, противником было выпущено несколько сотен снарядов и мин.