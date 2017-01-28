Череда смертей: на Донбассе "внезапно" умер еще один из лидеров боевиков

27 января "внезапно" умер так называемый "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Об этом говорится на сайте "министерства", передает ТСН.

Представители сепаратистской "администрации" пишут, что Третьякову было 40 лет. Он выполнял "самую сложную и ответственную работу в различных сферах" и был один из активных участников псевдореферендума на Донбассе в 2014 года.

Издание "ОстроВ" сообщает, что знакомые Третьякова называют "тромб" причиной его смерти.

По некоторым данным, умерший ведал вопросами гуманитарной помощи, которая поступала на оккупированные территории.

Напомним, в тот же день, 27 января, бывший главарь луганских боевиков Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве. Болотов был первым "народным губернатором ЛНР", который принимал активное участие в захвате здания СБУ. Ушел "в отставку" в августе 2014 года, уступив место Игорю Плотницкому. РБК отмечает, что в своем последнем интервью Болотов резко раскритиковал руководство так называемой "ЛНР" и заявил, что его лишили поста в результате заговора.