Дело рук местных боевиков или российских "чистильщиков" – жители Донецка о смерти "Гиви"

Жители Донецка не удивились известию о гибели командира боевиков Михаила Толстых по кличке "Гиви". Как рассказали Сегодня.ua дончане, в свете последних событий это было предсказуемо.

"Когда в октябре в лифте взорвали Моторолу, уничтожили луганских боевиков Болотова, Анащенко, не считая десятков других полевых командиров так называемой "ДНР", было понятно, что и до Гиви очередь дойдет очень скоро, – поделился дончанин Юрий Игнатенко. – Тем более что в последнее время он вел себя не совсем адекватно, казнил своих же сослуживцев и бросал их на убой. Они проклинали "Гиви". Так что причин ликвидировать "героя новороссии" была масса у всех. Но конечно официально заявили, что это дело рук украинских диверсантов".

Каким образом украинские диверсанты попали на закрытую территорию бывшей военной базы в Макеевке, где располагался штаб батальона "Сомали", – боевики умалчивают. Поэтому дончане скептически относятся к версии с укрДРГ.

"Да там мышь не проскочит, не то, что диверсанты с огнеметом "Шмель", который стреляет на 200 метров. Донецк, Макеевка – все это так называемое "глубокое ДНР", куча патрулей, блокпостов, охраны. Нет сомнений, что это дело рук либо вояк "ДНР", либо российских "чистильщиков", которые зачищают основные фигуры противостояния". – отметил житель Донецка Руслан Велигжанов.

Что интересно, даже сторонники так называемой "ДНР" склоняются к тому, что Гиви убит все же своими людьми.

"Если это украинцы убили, то у нас тут просто проходной двор и дыра, если же не украинцы, то это вообще дно. Ни злости, ни возмущения, просто пустота и растерянность", – пишет живущий в Донецке Денис Селезнев.

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".