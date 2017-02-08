Дело рук местных боевиков или российских "чистильщиков" – жители Донецка о смерти "Гиви"

Сегодня, 11:41

Люди не выражают особого удивления случившимся

Место гибели &quot;Гиви&quot;. Фото: соцсети
Место гибели "Гиви". Фото: соцсети

Жители Донецка не удивились известию о гибели командира боевиков Михаила Толстых по кличке "Гиви". Как рассказали Сегодня.ua дончане, в свете последних событий это было предсказуемо.

"Когда в октябре в лифте взорвали Моторолу, уничтожили луганских боевиков Болотова, Анащенко, не считая десятков других полевых командиров так называемой "ДНР", было понятно, что и до Гиви очередь дойдет очень скоро, – поделился дончанин Юрий Игнатенко. – Тем более что в последнее время он вел себя не совсем адекватно, казнил своих же сослуживцев и бросал их на убой. Они проклинали "Гиви". Так что причин ликвидировать "героя новороссии" была масса у всех. Но конечно официально заявили, что это дело рук украинских диверсантов".

Каким образом украинские диверсанты попали на закрытую территорию бывшей военной базы в Макеевке, где располагался штаб батальона "Сомали", – боевики умалчивают. Поэтому дончане скептически относятся к версии с укрДРГ.

"Да там мышь не проскочит, не то, что диверсанты с огнеметом "Шмель", который стреляет на 200 метров. Донецк, Макеевка – все это так называемое "глубокое ДНР", куча патрулей, блокпостов, охраны. Нет сомнений, что это дело рук либо вояк "ДНР", либо российских "чистильщиков", которые зачищают основные фигуры противостояния". – отметил житель Донецка Руслан Велигжанов.

Что интересно, даже сторонники так называемой "ДНР" склоняются к тому, что Гиви убит все же своими людьми.

"Если это украинцы убили, то у нас тут просто проходной двор и дыра, если же не украинцы, то это вообще дно. Ни злости, ни возмущения, просто пустота и растерянность", – пишет живущий в Донецке Денис Селезнев.

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".
украинцы, убийство, Донецк, жители, дыра, диверсанты, гиркин, ДНР, плотницкий, гиви
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Дело рук местных боевиков или российских "чистильщиков" – жители Донецка о смерти "Гиви"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Антон Геращенко, фото kievvlast.com.ua

"Тупой и недалекий": Геращенко жестко "прошелся" по "Гиви"

Сегодня, 11:12

Нардеп считает, что смерть главаря боевиков не скажется на боеготовности врагов или ослаблении атак на украинских военных

Донбасс

Как выглядит место гибели "Гиви"

Сегодня, 11:11

По предварительной информации, Михаила Толстых ликвидировали в его кабинете

Донбасс

Боевик "Гиви" убит на Донбассе. Фото: из открытых источников

"Гиви" в театр поедет: реакция соцсетей на ликвидацию боевика

Сегодня, 11:09

Мало кто расстроился смерти одиозного бандита на Донбассе

Донбасс

Боевик Михаил "Гиви" Толстых убит в Донецке. Фото: из открытых источников

Россия решила сменить "руководство" боевиков на Донбассе – Карасев об убийстве "Гиви"

Сегодня, 11:01

По мнению эксперта, этого стоило ожидать раньше, потому что военный период этих неконтролируемых территорий подходит к концу

Донбасс

Вячеслав Аброськин. Фото: hvylya.net

Аброськин подтверждает убийство "Гиви": в Донецке обыскивают людей

Сегодня, 10:58

Боевики после убийства "Гиви" бросились перекрывать основные дороги и проверять граждан, отмечают в полиции

Донбасс

Зорян Шкиряк. Фото: unn.com.ua

МВД предлагает Захарченко и Плотницкому сдаться, пока они не повторили судьбу "Гиви"

Сегодня, 10:42

По словам Шкиряка, в МВД и СБУ считают, что происходит целенаправленная ликвидация главарей боевиков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования