Для эвакуации людей из Авдеевки подготовлены автобусы и электрички

Город за два дня был обстрелян более тысячи раз

В ГСЧС прошло заседание оперативного штаба по ситуации в городе Авдеевка Донецкой области. По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, органы власти вместе с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям организовали работу 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. Обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя в системе теплоснабжения города (40 градусов). В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

"Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие населенные пункты (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск) – для этого подготовлены 80 автобусов, которые единоразово могут вывезти до 3 тысяч человек, – сообщили спасатели. – Также для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 600 человек за один рейс".

Кроме того, Гуманитарный штаб Рината Ахметова перенаправил в Авдеевку машину мобильной бригады волонтеров, которая направлялась на выдачу наборов в Бахмутский район. В палаточный городок МЧС, в котором оборудованы пункты обогрева и полевая кухня, доставлены 800 взрослых и 100 детских продуктовых наборов.