Дончане опознали погибшую под Красногоровкой девушку

Жители не понимают, зачем 19-летняя Катя пошла домой по опасной старой дороге

Жители Донбасса опознали девушку, тело которой с осколочными ранениями было найдено на автодороге возле города Красногоровка под Донецком. Об этом дончане сообщили в соцсетях.

"Девушке 19 лет. Катя. Шла со Старомихайловки в Красногоровку. Проживала в общежитии, где была 1-я столовая, возле 5-й школы", – сообщил пользователь Петр Петровский.

"Отмечала Новый год в Старомихайловке. 4 января пошла домой в Красногоровку (там даже собаки боятся бегать) и телефон отключился. Что произошло – неизвестно", – рассказал Михаил Калмыков.

Дончане удивляются, почему девушка решила пройти домой пешком несколько километров. "Дорога старая, по ней никто не ходил давно, а она пошла? Странно все это". – удивляется дончанин Федор Гаврилюк.

Напомним, 8 января глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что военнослужащими в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ногиэ. Тело было обнаружено еще 5 января на автодороге "Красногоровка – Старомихайловка", однако только 8 января тело удалось вывезти из-за угрозы постоянных обстрелов со стороны боевиков.





