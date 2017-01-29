Донецк остался без воды

По словам жителей, снова обстрелами повреждена фильтровальная станция

В оккупированном Донецке из-за активных боевых действий в районе Авдеевки начались перебои с водоснабжением.

"В Кировском районе нет воды, часть Куйбышевского и Калининского – краны еле-еле выдают тонкую струйку, Киевский тоже частично обезвожен", – сообщил дончанин Юрий Красовский.

Дончане уверены, что отсутствие воды в кранах – следствие поврежденной Донецкой фильтровальной станции, которая расположена в месте боев.

"Позвонили в ЖЭК, там ответили, что проблемы с водой по всему городу. И скоро вообще весь город может остаться без воды. Порекомендовали сделать запас", – говорит жительница Ворошиловского района Анастасия Деркач.

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.