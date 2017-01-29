Донецк остался без воды

Сегодня, 13:59

По словам жителей, снова обстрелами повреждена фильтровальная станция

Донецк остался без воды. Фото: sq.com.ua
Донецк остался без воды. Фото: sq.com.ua

В оккупированном Донецке из-за активных боевых действий в районе Авдеевки начались перебои с водоснабжением.

"В Кировском районе нет воды, часть Куйбышевского и Калининского – краны еле-еле выдают тонкую струйку, Киевский тоже частично обезвожен", – сообщил дончанин Юрий Красовский.

Дончане уверены, что отсутствие воды в кранах – следствие поврежденной Донецкой фильтровальной станции, которая расположена в месте боев.

"Позвонили в ЖЭК, там ответили, что проблемы с водой по всему городу. И скоро вообще весь город может остаться без воды. Порекомендовали сделать запас", – говорит жительница Ворошиловского района Анастасия Деркач.

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.
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Авторы:

Станислав Донец, Дмитрий Сопкин

Источник:

"Сегодня"

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