Донецк в огне: в результате обстрела загорелся крупнейший строительный рынок (фото,видео)

Сегодня вечером Киевский район города подвергся мощному обстрелу, об этом сообщают местные жители.

По словам очевидцев, несколько снарядов взорвалось рядом с крупнейшим в городе строительным рынком в районе железнодорожного вокзала.

"Несколько прилетов было в районе рынка, хорошо, что вечером, когда там уже нет торговли. Говорят, что взорвалось минимум три снаряда, и на строительном рынке начался пожар. Было видно сильное задымление, стояли пожарные расчеты", – рассказал нам очевидец Сергей.

По предварительной информации, также повреждены соседние дома.

Кроме того, как сообщает собеседник, сейчас в городе сохраняется крайне напряженная обстановка. "Постоянно слышны артиллерийские залпы. Стреляют без умолку из всех орудий: начиная с миномета и заканчивая "Градом". За окном просто гремит и гремит, уже нервы на пределе. На улицу реально выйти страшно. Такая ситуация сохраняется и днем, и ночью", – делится Сергей.

Напомним, обострение военных действий на востоке Украины будет обсуждаться на Совете ЕС по иностранным делам 6 февраля в рамках анализа выполнения Минских соглашений.