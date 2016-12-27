Донецкая область заметно увеличила товарооборот

В течение всего текущего года наблюдается постепенное увеличение количества оформленных таможенных деклараций

В 2016 году увеличился товарооборот Донецкой области.

Как сообщает областная фискальная служба, в течение января-ноября 2016 года в Донецкой таможне оформлено почти 45 тысяч таможенных деклараций, что на 10% больше чем за соответствующий период 2015 года.

"Ежемесячно, в течение всего текущего года, наблюдается постепенное увеличение количества оформленных таможенных деклараций по сравнению с аналогичными показателями 2015 года", – отмечают в ведомстве.

Также фискалы отметили, что внешнеторговый оборот за январь-ноябрь 2016 года составил 3 млрд 367 млн долларов. При этом импортировано товаров на 580 млн долларов, экспортировано – на 2 млрд 687 млн долларов.

Напомним, экспорт украинских товаров за рубеж за девять месяцев 2016 года сократился на 8,9%.