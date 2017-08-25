ДТП в Северодонецке: пострадали 10 человек

Сегодня, 14:27

Большинство травмированных – маленькие дети

В ДТП пострадали 10 человек. Фото: bm.img.com.ua
В ДТП пострадали 10 человек. Фото: bm.img.com.ua

В Северодонецке 10 человек пострадали в ДТП. Как сообщает полиция Луганской области, авария произошла сегодня около полудня.

"Водитель автомобиля "Opel" выезжал с грунтовой дороги на асфальтированную трассу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2101", который двигался по главной дороге. В результате пассажиры "ВАЗ 2101" получили телесные повреждения и каретами скорой медицинской помощи были доставлены в больницу. В транспортном средстве находились четверо взрослых с детьми – младенец и дети от 3 до 6 лет", – рассказали в полиции.

Всего в аварии пострадали шесть малолетних детей и четверо взрослых. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одессе произошла смертельная авария с участием мусоровоза.
авария, ДТП, дети, водитель, полиция, северодонецк

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП в Северодонецке: пострадали 10 человек". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Ребенок утонул в яме с нечистотами. Фото: полиция

На Донбассе маленький ребенок утонул в яме с нечистотами

Сегодня, 13:53

Трагедия произошла в многодетной семье

Россия

На месте аварии. Фото: mchs.gov.ru

Падение автобуса в море в России: появились видео и новые данные о жертвах

Сегодня, 12:35

Глубина моря в месте, где автобус съехал в воду с пирса, составляет около четырех метров

Происшествия

В Киеве Московский мост остановился в пробке из-за ДТП

Сегодня, 11:46

Mercedes улетел в отбойник, обошлось без пострадавших  

Россия

6Спасательные работы продолжаются. Фото: sakhalife.ru

Падение автобуса в море в России: число погибших растет

Сегодня, 11:22

На месте работают 12 водолазов. Автобус уже поднят краном

Россия

Фото: nbges.rushydro.ru

На недавно открытой Путиным ГЭС в России произошла авария: появилось видео

Сегодня, 10:52

На территории Бурейского района введен режим чрезвычайной ситуации

Происшествия

В Киеве авто насмерть сбило пешехода-нарушителя

Сегодня, 09:17

Женщина пыталась перебежать дорогу, однако добежала лишь до крайнего правого ряда  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования