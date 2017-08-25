ДТП в Северодонецке: пострадали 10 человек

В Северодонецке 10 человек пострадали в ДТП. Как сообщает полиция Луганской области, авария произошла сегодня около полудня.

"Водитель автомобиля "Opel" выезжал с грунтовой дороги на асфальтированную трассу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2101", который двигался по главной дороге. В результате пассажиры "ВАЗ 2101" получили телесные повреждения и каретами скорой медицинской помощи были доставлены в больницу. В транспортном средстве находились четверо взрослых с детьми – младенец и дети от 3 до 6 лет", – рассказали в полиции.

Всего в аварии пострадали шесть малолетних детей и четверо взрослых. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одессе произошла смертельная авария с участием мусоровоза.