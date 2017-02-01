Душераздирающие эмоции жительницы Авдеевки: "Только не уходите" (видео)

Город уже несколько дней в эпицентре боестолкновений и находится на грани гуманитарной катастрофы

В сети набирает популярность видео, на котором запечатлена жительница Авдеевки, просящая украинских военных не оставлять город оккупантам. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Женщина со слезами на глазах прости украинских военных не уходить из Авдеевки. На это военнослужащие уверяют ее, что не собираются никуда отходить из города, подчеркнув, что их будет еще больше.

После этого украинские бойцы предложили местной жительнице отведать горячего чайку и провели в мобильный пункт обогрева ГСЧС, который расположен на местном стадионе.

Как стало известно, всех желающих выехать из Авдеевки, которую уже несколько дней обстреливают боевики, начали эвакуировать. Первые автобусы из Авдеевки выедут сегодня.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.