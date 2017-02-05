Электроснабжение Авдеевки восстановлено (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 23:01

Президент и премьер-министр поблагодарили ремонтников, саперов, военных и спасателей 


Электроснабжение Авдеевки восстановлено. О том, что ремонт линии завершен, Петру Порошенко сообщил вице-премьер Геннадий Зубко. На очереди – подсоединение трансформаторных станций. Президент и премьер-министр поблагодарили ремонтников, саперов, военных и спасателей на своих страницах в сети Фейсбук.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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Еженедельник "События"

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