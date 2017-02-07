Энергетики Кураховской ТЭС в митингах не участвуют

Сегодня, 08:36

Заявления о том, что сотрудники Кураховской ТЭС участвуют в протестных акциях – ошибочны

Кураховская ТЭС
Кураховская ТЭС

Директор Кураховской ТЭС (КуТЭС) Анатолий Боричевский опровверг заявления депутатов о том, что сотрудники станции участвуют в акции против блокировки вывоза угля с неконтролируемой территории.

Заявления о том, что сотрудники Кураховской ТЭС участвуют в протестных акциях – ошибочны.
"Заявления народных депутатов партии "Самопомощь" о том, что сотрудники Кураховской ТЭС участвуют в акции против блокировки вывоза угля с неконтролируемой территории, основаны на недостоверной информации", – заявил директор КуТЭС Анатолий Боричевский.

По его словам, политики манипулируют мнением граждан.

"Приписывать тепловой станции организацию митингов – манипуляция. Сейчас, когда усилия энергетиков направлены на прохождение зимнего отопительного сезона, а объемы угля близятся к критическому уровню, все усилия работников станции направлены на поддержание бесперебойности подачи электроэнергии", – отметил Боричевский.

Напомним, вчеиа  возле г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта. Прибывших правоохранителей, которые пытались восстановить порядок на автодороге, неизвестные оскорбляли, а также мешали их работе.
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"Сегодня"

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