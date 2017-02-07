Энергетики Кураховской ТЭС в митингах не участвуют

Заявления о том, что сотрудники Кураховской ТЭС участвуют в протестных акциях – ошибочны

Директор Кураховской ТЭС (КуТЭС) Анатолий Боричевский опровверг заявления депутатов о том, что сотрудники станции участвуют в акции против блокировки вывоза угля с неконтролируемой территории.

Заявления о том, что сотрудники Кураховской ТЭС участвуют в протестных акциях – ошибочны.

"Заявления народных депутатов партии "Самопомощь" о том, что сотрудники Кураховской ТЭС участвуют в акции против блокировки вывоза угля с неконтролируемой территории, основаны на недостоверной информации", – заявил директор КуТЭС Анатолий Боричевский.

По его словам, политики манипулируют мнением граждан.

"Приписывать тепловой станции организацию митингов – манипуляция. Сейчас, когда усилия энергетиков направлены на прохождение зимнего отопительного сезона, а объемы угля близятся к критическому уровню, все усилия работников станции направлены на поддержание бесперебойности подачи электроэнергии", – отметил Боричевский.

Напомним, вчеиа возле г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта. Прибывших правоохранителей, которые пытались восстановить порядок на автодороге, неизвестные оскорбляли, а также мешали их работе.