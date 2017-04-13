Эпидемия жестокости: на Донбассе больной ребенок стал жертвой восьмиклассницы

В Лимане школьники издевались над больным сверстником и снимали происходящее на видео. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"В одной из социальных сетей сотрудник ювенальной превенции выявила видео, на котором восьмиклассница избивает, унижает своего сверстника с ограниченными возможностями. Полицейские установили, что во время весенних каникул ребята в компании младших и старших знакомых гуляли возле озера. 13–летняя девочка подбежала к мальчику, схватила его за куртку, начала его трепать и оскорблять. После этого она заставила его делать унизительные вещи, при этом все происходящее она записывала на мобильный телефон. Мальчик вырвался и убежал к своей крестной, но ничего ей не рассказал", – пояснили в полиции.

Правоохранители взяли на особый контроль несовершеннолетнюю. За семьей, в которой воспитывается агрессивная школьница, установлен надзор.

"Что касается самой девочки, то директор школы говорит, что она нуждается в педагогическом внимании. Девочка очень дерзкая как по отношению к сверстникам, так и по отношению к взрослым. Родители знают о проблемах с поведением их дочери, однако никаких мер не принимают", – отметили в полиции.

Напомним, соцсети шокировали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю. За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.