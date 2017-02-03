Франция призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации в Авдеевке
Представитель Франции осудил боевые действия на Донбассе
Франция осудила боевые действия в Авдеевке и призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации. Об этом сообщил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке, передает телеканал "112 Украина".
"Мы призываем Россию использовать влияние на сепаратистов", – заявил Делатр.
Также Делатр призвал все стороны конфликта обеспечить поддержку Трехсторонней контактной группы и восстановить режим прекращения огня.
По его словам, необходимо допустить миссию СММ ОБСЕ в Авдеевку а также другие районы боевых действий на Донбассе.
Также представитель Франции подчеркнул важность найти политическое решение ситуации, а не военное. По его словам, единственным условием разрешения ситуации на Донбассе является выполнение минских соглашений.
Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.
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