Франция призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации в Авдеевке

Франция осудила боевые действия в Авдеевке и призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации. Об этом сообщил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке, передает телеканал "112 Украина".

"Мы призываем Россию использовать влияние на сепаратистов", – заявил Делатр.

Также Делатр призвал все стороны конфликта обеспечить поддержку Трехсторонней контактной группы и восстановить режим прекращения огня.

По его словам, необходимо допустить миссию СММ ОБСЕ в Авдеевку а также другие районы боевых действий на Донбассе.

Также представитель Франции подчеркнул важность найти политическое решение ситуации, а не военное. По его словам, единственным условием разрешения ситуации на Донбассе является выполнение минских соглашений.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.