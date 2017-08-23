ФСБ устроила блокаду автомобилям с номерами "ДНР"

Сегодня, 12:35

Россияне прекратили пропуск таких транспортных средств через границу

Россияне не пускают авто &quot;ДНР&quot;. Фото: соцсети
Россияне не пускают авто "ДНР". Фото: соцсети

Пограничная служба ФСБ РФ прекратила пропуск через границу в Россию транспортных средств с номерными знаками т.н. "ДНР". Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

Как рассказали эксперты, такие автомобили без объяснения причин возвращают на территорию т.н. "ДНР" или предлагают владельцам сменить номерные знаки на украинские.

"Среди сотрудников Погранслужбы ФСБ РФ данное решение объясняется осложнением криминогенной ситуации в приграничных районах РФ и увеличением уголовных и административных правонарушений, которые совершают выходцы из временно оккупированных территорий Донбасса. Ранее подобные негласные запреты вводились неоднократно, однако через определенные промежутки времени снимались", – констатируют в ИС.

Напомним, на Донбассе боевики устроили охоту на нелояльных жителей.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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