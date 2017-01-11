Генерал пояснил, почему боевики не хотят отводить вооружение у Станицы

Боевики не отводят вооружение в районе Станицы Луганской, так как не хотят потерять тактически важные позиции. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий.

Он считает, что боевикам не выгодно отходить с ныне занимаемых позиций.

"Если мы посмотрим географию этого места, то позиции ОРЛО находятся на горе князя Игоря – это высота, с которой все можно контролировать. Поэтому в случае разведения им придется оставить эти позиции и пойти за гору. Они теряют тактическое преимущество на этой территории. Поэтому, на мой взгляд, все время и срывается это разведение",- рассказал Кременецкий.

Напомним, 21 сентября специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил подписание контактной группой в Минске документа о разведении сил и средств участников конфликта на Донбассе.

Он добавил, что подгруппа по безопасности согласовала три участка разведения сторон. Речь идет о Станице Луганской, населенных пунктах Петровское и Золотое.

Однако разведение сторон в Станице Луганской регулярно срывалось по вине боевиков. Спикер Министерства обороны Украины по вопросам боевой операции Андрей Лысенко заявлял, что агрессивные действия боевиков в районе Станицы Луганской не позволяют осуществить там разведение сил и средств.