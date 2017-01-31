Генерал: РФ подтягивает резервы и стреляет артиллерией "ядерных калибров"

Сегодня, 16:50

Также офицер оценил необходимость введения военного положения в связи с событиями в Авдеевке

Генерал Игорь Романенко. Фото Facebook
Генерал Игорь Романенко. Фото Facebook

Военное руководство страны должно принять решение по адекватной реакции на действия оккупантов на Донбассе, в частности даже подумать о силовом отпоре врагу. Об этом "Обозревателю" рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, российские оккупанты применяют при обстрелах Авдеевки артиллерию сверхкрупных калибров.

"Как минимум, необходимо принимать решение по поводу того, что россияне подтягивают туда резервы. Они задействуют артиллерию всех калибров, причем, есть информация о том, что используется артиллерия чуть ли не калибров, которые предназначены для ядерного оружия", – сказал Романенко.

Также он оценил необходимость введения военного положения в связи с событиями в Авдеевке.

"На самом деле, военное положение прекращает политическую, общественную и многую другую деятельность", – сказал генерал и добавил, что сейчас такая необходимость отсутствует.

Кроме того он не исключил, что во время совещания военного руководства страны, может рассматриваться вариант и силовым вариантом решения проблемы в Авдеевке. Военачальник подчеркнул, что на данный момент ВСУ способны на выполнение таких задач.

"Но это не значит, что нужно допускать, чтобы война переросла в широкомасштабные военные действия. Думаю, для Украины это пока нецелесообразно", – добавил Романенко.

Как стало известно, сегодня президент Украины Петр Порошенко собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
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