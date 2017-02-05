Главарь горловских боевиков Безлер назвал Захарченко клоуном без пола

Бывший боевик из Горловки Игорь Безлер назвал "главу" так называемой "ДНР" Захарченко клоуном и потребовал его отставки.

"Захарченко, хоть раз в жизни поступи, как мужчина. Заяви о своей отставке. Сам понимаешь, что ты – полный и откровенный ноль, – обращается к Захарченко Безлер. – Сделай в своей, за последнее время, никчемной жизни хоть один поступок, похожий на поступок мужчины. Забери вместе с собой различного рода Казаковых, "Ташкентов", "Царей". Перестань быть главным клоуном!"

Судя по всему, Безлера взбесил тот факт, что боевики меняли версию произошедшего взрыва в Донецке, в районе Мотеля: сначала сообщали о взрыве "Точки У", затем – ракеты РСЗО "Смерч" или "Ураган", потом объявили о взрыве грузовика "Урал" с боекомплектом, потом вернулись к версии с "Ураганом". Это заставило жителей Донецка считать, что боевики пытаются представить происшествие в выгодном для них свете.

"Но мы не идиоты, мы прекрасно уже знаем, как выглядят места прилета "точек" и "ураганов". Это дыры размером с полдома. Тут же ни дыр, ни воронок. Да и никто не будет выпускать одну ракету из пакета в 16 голов. И "Ураган", и "Смерч" – это ракетные системы залпового огня, они выпускают заряды по несколько штук", – поделился с Сегодня.ua житель Донецка, преподаватель Александр Смаглий.