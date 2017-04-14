"Главное – не проскочить границу": Турчинов пошутил об окончании военной операции на Донбассе

Секретарь СНБО подчеркнул, что в 2016 году украинские военные не сдали ни метра земли на Донбассе

В 2016 году Украина не сдала ни одного метра земли на Донбассе. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью изданию Русская служба BBC, передает "112 Украина".

На вопрос, когда и чем может закончиться военная операция на Донбассе, Турчинов сказал: "У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот – приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача – метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное – не проскочить границу (смеется – Ред.)".

Также Турчинов рассказал, как относится к своему прозвищу "кровавый пастор".