"Главное – не проскочить границу": Турчинов пошутил об окончании военной операции на Донбассе

Сегодня, 14:02

Секретарь СНБО подчеркнул, что в 2016 году украинские военные не сдали ни метра земли на Донбассе

Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua
Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua

В 2016 году Украина не сдала ни одного метра земли на Донбассе. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью изданию Русская служба BBC, передает "112 Украина".

На вопрос, когда и чем может закончиться военная операция на Донбассе, Турчинов сказал: "У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот – приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача – метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное – не проскочить границу (смеется – Ред.)".

Также Турчинов рассказал, как относится к своему прозвищу "кровавый пастор".
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