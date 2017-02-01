Гройсман заверил, что средств на счетах Донецкой ОГА достаточно для обеспечения потребностей Авдеевки
Он добавил, что если будет необходимо дофинансирование, то оно будет правительством выделено
Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что средств на счетах Донецкой областной военно-гражданской администрации достаточно для обеспечения потребностей Авдеевки.
"Сегодня денег на счетах областной военно-гражданской администрации, в городе – денег сегодня достаточно. Казначейство работает, как часы, никаких задержек финансирования нет", – сказал премьер на брифинге в Киеве во вторник.
Он добавил, что если будет необходимо дофинансирование, то оно будет правительством выделено.
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