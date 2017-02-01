Гройсман заверил, что средств на счетах Донецкой ОГА достаточно для обеспечения потребностей Авдеевки

Сегодня, 00:30

Он добавил, что если будет необходимо дофинансирование, то оно будет правительством выделено

Гройсман посетил Авдеевку, фото dsns.gov.ua
Гройсман посетил Авдеевку, фото dsns.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что средств на счетах Донецкой областной военно-гражданской администрации достаточно для обеспечения потребностей Авдеевки.

"Сегодня денег на счетах областной военно-гражданской администрации, в городе – денег сегодня достаточно. Казначейство работает, как часы, никаких задержек финансирования нет", – сказал премьер на брифинге в Киеве во вторник.

Он добавил, что если будет необходимо дофинансирование, то оно будет правительством выделено.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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