Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
ХК "Донбасс" обыграл в чемпионате Украины "Кривбасс" http://www.segodnya.ua/img/article/7827/37_main.1482591189.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/37_tn.1482591189.jpg Донбасс Все шайбы в матче были заброшены в третьем периоде

ХК "Донбасс" обыграл в чемпионате Украины "Кривбасс"

Сегодня, 17:01

Все шайбы в матче были заброшены в третьем периоде

Борьба у ворот. Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
Борьба у ворот. Фото ХК "Донбасс"

В заключительном матче уходящего года в Дружковке ХК "Донбасс" и "Кривбасс" подарили болельщикам настоящий хоккейный спектакль. При небольшом количестве голов стороны выдали настоящий бой, сражаясь буквально на каждом участке льда.

Впервые в истории противостояния оппоненты не сумели забросить друг другу в течение двух периодов. Хотя моментов для взятий ворот было достаточно. Ближе к цели были хоккеисты "Донбасса", однако шайба, будто заколдованная, упрямо не влетала в сетку ворот Владислава Вязовова.

Остро атаковали и гости, однако на последнем рубеже надежно действовал самый молодой вратарь "Донбасса" Богдан Дьяченко.

Распечатать ворота гостей дончане сумели в дебюте третьего отрезка. Играя в формате "4х3" Александр Победоносцев мощно выстрелил от синей линии, а Виталий Лялька результативно сыграл на добивании, отправив в ворота шайбу отскочившую от борта – 1:0.

Удвоил перевес лучший бомбардир Лиги Евгений Никифоров, который, получив передачу от все того же Ляльки, выдержал гроссмейстерскую шайбу и эффектно переиграл вратаря – 2:0.

А до крупного перевес хозяев довел Артем Бондарев – нападающий "Донбасса" сильно и точно бросил после передачи Игоря Кугута.

"Донбасс" Донецк – "Кривбасс" Кривой Рог – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Шайбы: 1:0 Лялька (Победоносцев), 44:28-бол, 2:0 Никифоров (Лялька), 54:21, 3:0 Бондарев (Кугут), 54:15-бол.
хоккей, ХК Донбасс, чемпионат Украины по хоккею, ХК Кривбасс

Вы сейчас просматриваете новость "ХК "Донбасс" обыграл в чемпионате Украины "Кривбасс"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ХК "Донбасс"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.