Хотим как в Украине: шахтеры выдвинули требования боевикам
Люди оказались на грани выживания из-за остановки предприятий
На оккупированной территории Донбасса продолжается процесс остановки производственной деятельности угледобывающих предприятий, а работники отправляются в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, с 17 апреля приостановлена работа ряда шахт из-за загруженности складов при отсутствии схем сбыта продукции.
"Учитывая систематическую невыплату заработной платы (за март выплаты осуществлены только на 50%) шахтеры направили в адрес "министерства угольной промышленности "ДНР" коллективное обращение с требованием решить эту проблему и довести сумму выплат до размера украинских", – отметили в ведомстве.
Напомним, за минувшие сутки боевики 35 раз нарушили режим прекращения огня.
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