Хотим как в Украине: шахтеры выдвинули требования боевикам

На оккупированной территории Донбасса продолжается процесс остановки производственной деятельности угледобывающих предприятий, а работники отправляются в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, с 17 апреля приостановлена работа ряда шахт из-за загруженности складов при отсутствии схем сбыта продукции.

"Учитывая систематическую невыплату заработной платы (за март выплаты осуществлены только на 50%) шахтеры направили в адрес "министерства угольной промышленности "ДНР" коллективное обращение с требованием решить эту проблему и довести сумму выплат до размера украинских", – отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки боевики 35 раз нарушили режим прекращения огня.