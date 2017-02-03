Хуг заявил, что слышит "входящие" и "исходящие" выстрелы в центре Донецка

Сегодня, 02:27

Он также отметил, что СММ ОБСЕ планирует этой ночью проверить районы города, которые в первую очередь могут пострадать

Александр Хуг, фото sharij.net
Александр Хуг, фото sharij.net

Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который сейчас находится в Донецке, подтвердил, что слышит "входящие" и "исходящие" выстрелы в самом центре города.

Об этом он заявил Громадському.

По его словам, по состоянию на 23:15 речь идет о спорадическом огне. Подтверждение жертв среди гражданского населения в Донецке могут быть предоставлены или опровергнуты только утром.

Он также отметил, что СММ ОБСЕ планирует этой ночью проверить районы города, которые в первую очередь могут пострадать.

"Мы призываем обе стороны немедленно воздержаться от ведения огня, в частности в районах, где проживает гражданское население", – добавил Хуг.

Напомним, вечером 2 февраля боевики "ДНР" обстреляли из тяжелой артиллерии пункт приема гуманитарной помощи на стадионе в Авдеевке. В результате обстрела погибли два человека, еще двое получили ранения.

Жители Донецка в соцсетях сообщили о чрезвычайно мощном взрыве в районе Мотеля. Пользователи соцсетей пишут, что это мог взорваться склад боеприпасов боевиков.
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