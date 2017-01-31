Из авдеевской больницы эвакуированы все больные
Однако операционные палаты могут принимать больных благодаря генераторам
Из авдеевской больницы эвакуированы все больные. Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой ВГА Владимир Колесник, передает телеканал "112 Украина" .
"Сегодня было вывезено 12 больных с авдеевской больницы, они были ориентированы в лечебные учреждения Константиновки. Это неврология, хирургия, терапия", – сказал Колесник.
По его словам, вывезены все больные и отработаны маршруты эвакуации, если будут доставлены новые больные.
Однако больница сможет принимать тяжелобольных в операционных благодаря генераторам, которые обеспечивают электроэнергией.
Напомним, по словам главы Донецкой ВГА Павла Жебривского, больных из авдеевской больницы перевозят в Константиновку и Белецкое.
Отметим, что принять эвакуированных жителей Авдеевки согласились Славянск, Святогорск и Краматорск. Но, по словам заместителя главы Донецкой ВГА Игоря Стокоза, сегодня жителей Авдеевки эвакуировать не будут.
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