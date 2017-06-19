"Из-за войны дети начали болеть": как получить адресную помощь

Вчера, 22:43

Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11 млн 786 тысяч продуктовых наборов и оказал адресную помощь на лечение и операции более 8 тысячам взрослых и детей

5-летняя Милана Абдурашитова из Мариуполя, девочке ампутировали ножку
5-летняя Милана Абдурашитова из Мариуполя, девочке ампутировали ножку

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает помогать жителям Донбасса. Простые люди, которые вынужденно проживают в зоне военного конфликта, остро нуждаются в поддержке и помощи.

Многодетная семья Бабан из Красногоровки Донецкой области в результате обстрелов лишилась дома. Здоровье детей сильно ухудшилось, они до сих пор не могут забыть, как голодали. Сейчас семья живет у соседей и очень нуждается в помощи.

Каждую неделю они приходят, чтобы проверить – не ограбили ли их дом мародеры? Здание полностью разбито. Пострадало все: ворота, стены, забор. Марина вспоминает, как они чудом выжили во время обстрела. "У меня сын спал в зале. Осколки залетели. Ему обожгло осколком ногу. И тут сразу он выскакивает, и залетает второй снаряд под окно, где мы с девчонками спали", – рассказывает Марина Бабан.

Несколько месяцев семья укрывалась в подвале, который едва не стал их могилой. "В подвале даже прятаться было негде: обрушился пласт, было попадание в фундамент", – поясняет женщина.

Люди несколько месяцев жили в невыносимых условиях – без света и воды. "Все перекрыли, перебили. Готовили на кострах! У нас, как первый год войны, – действительно был голод", – рассказывает женщина.

У восьмилетней Даши на нервной почве развился псориаз. Старшая дочь Лена стремительно начала терять и без того слабое зрение. Сейчас семье помогает Гуманитарный штаб.

"У меня дети забыли, что такое хлеб. Потом появилась помощь от Рината Ахметова, спасибо, конечно. Вот это выручает нас", – поясняет Бабан.

За время своей работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11 млн 786 тысяч продуктовых наборов по обе стороны линии разграничения, также оказал адресную помощь на лечение и операции более 8 тысячам взрослых и детей.

"Штаб Рината Ахметова особое внимание уделяет детям, – говорит руководитель программы "Адресная помощь" Игорь Хаджинов. – Все проекты ориентированы на помощь мирному населению, которые оказались в сложных условиях в зоне военного конфликта. Мы стараемся предоставить максимально эффективную помощь тем, кто в ней крайне нуждается".

Кто может получить помощь?
Адресную медицинскую помощь могут получить:
• жители Донецкой и Луганской областей;
• временные переселенцы, имеющие соответствующую справку.
Адресную медицинскую помощь оказывают детям, принадлежащим к таким льготным категориям:
• семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой;
• многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет;
• матери-одиночки или вдовы с детьми до 18 лет;
• семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах (семьи, в которых более чем один тяжелобольной человек).
Адресная медицинская помощь оказывается взрослым мирным гражданам, относящимся к следующим льготным категориям:
• одинокая мать/отец или бабушка/дедушка-опекун;
• ребенок и мать/отец, пострадавшие в результате боевых действий, ДТП, пожаров и т. д.;
• молодой мужчина/девушка в возрасте от 18 до 25 лет, нуждающиеся в помощи для лечения/операции излечимого заболевания.


Заявки на адресную медицинскую помощь можно оставить на горячей линии Гуманитарного штаба 0800 509 001 или отправить на электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua.
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Источник:

"Сегодня"

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