Как военные на Донбассе готовятся к Пасхе

Вчера, 18:11

Ожидание праздника проходит под свист снарядов и взрывы

Военные готовятся к празднику. Фото: AFP
Военные готовятся к празднику. Фото: AFP

На украинских позициях в Новогригорьевке перемирия не было ни одного дня. Однако бойцы даже под обстрелами готовятся к Пасхе. На праздничном столе будут стоять салаты – из свежих овощей и оливье, колбаса, яйца. А Пасху бойцы собираются испечь сами и надеются хотя бы большой церковный праздник провести в режиме тишины.
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"Сегодня"

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