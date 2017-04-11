Как военные на Донбассе готовятся к Пасхе
Ожидание праздника проходит под свист снарядов и взрывы
На украинских позициях в Новогригорьевке перемирия не было ни одного дня. Однако бойцы даже под обстрелами готовятся к Пасхе. На праздничном столе будут стоять салаты – из свежих овощей и оливье, колбаса, яйца. А Пасху бойцы собираются испечь сами и надеются хотя бы большой церковный праздник провести в режиме тишины.
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