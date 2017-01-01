Как жил Донбасс в 2016 году: землетрясение, смертельный лифт и бесконечные взрывы

В 2016 году оккупированный боевиками Донецк жил под обстрелами, следил за безрезультатными Минскими переговорами, пугался взрывов и разборок боевиков

Сайт Сегодня.ua составил список самых знаковых событий на Донбассе за уходящий год.

Январь: грипп, убийство "Кота" и "теракт" с памятником

2016 год в оккупированных городах боевики встретили, наплевав на приказ своего главы Захарченко не использовать салюты и фейерверки. Гремело и сверкало над всем Донецком, нервные дончане вздрагивали и поминали лихом фейерверкеров.

Эпицентром новостей долгое время была Макеевка. Там в 20-градусные январские морозы жители во всех районах по неизвестным причинам остались без отопления и газоснабжения.

С холодами на оккупированные территории пришел грипп, от которого начали умирать боевики в больницах, а школы закрылись на 5-недельный карантин. В середине января в Донецке был убит один из главарей т.н. "ДНР" по кличке "Кот", что вызвало волну паники среди боевиков, участились случаи дезертирства. Впрочем, войти и занять село Коминтерново под Мариуполем боевикам это не помешало.

В конце месяца в Донецке взрывом был поврежден памятник Ленину – откололся небольшой фрагмент постамента. Боевики назвали взрыв терактом и вскоре задержали двух молодых людей, назначив их организаторами и исполнителями "теракта".

Февраль: взрыв автобуса и смертельный приговор

10 февраля 2016 Украину всколыхнула очередная трагедия произошедшая на Донбассе. В Марьинском районе на противотанковой мине подорвался микроавтобус, погибло три человека. Инцидент произошел в так называемой серой зоне, между блокпостами ВСУ и т.н."ДНР". Водитель автобуса ехал из Донецка в сторону Курахово, попытался объехать очередь и съехал на обочину, в этот момент произошел взрыв.

"В микроавтобусе погиб водитель 1971 года рождения, житель Луганской области. Там же, рядом, на площадке находились люди, которые ожидали транспорт на обочине дороги. Женщина скончалась на месте, мужчина получил серьезные травмы и умер в больнице", – заявил глава донецкой полиции Вячеслав Аброськин.

Автобус фактически разорвало в клочья – после случившегося на обочине осталась изуродованная груда металла. Кроме водителя автобуса погибло еще два человека, один из которых скончался от ранений на руках у медиков по дороге в больницу. Еще один человек получил ранения.

В середине февраля на оккупированной территории, руководством т.н. "ДНР" был вынесен первый смертный приговор. Об этом рассказал один из "чиновников" журналистам.

"На сегодняшний день один приговор такой уже был вынесен. Есть дела, которые находятся на рассмотрении, и они также предусматривают такую меру наказания. Это дела об убийствах и шпионаже", – заявила журналистам и.о. председателя военного трибунала т.н. "ДНР" Людмила Стратейчук.

Март: освобождение из плена и холод в отношениях

С началом весны боевики активизировались в части выдачи "паспортов ДНР". Нет, они не начали раздавать их каждому встречному, но усилили пропаганду, рассказывая о почетности и полезности этой книжицы. При этом наличие украинского паспорта для получения "дээнэровского" до сих пор является обязательным условием.

3 марта из плена луганских боевиков была освобождена украинская журналистка Мария Варфоломеева, которая провела в застенках более года. А через неделю губернатор луганской области Григорий Тука издал распоряжение, которым запретил чиновникам всех рангов посещать оккупированные территории – по соображениям безопасности.

В целом месяц был довольно напряженным, боевые действия то усиливались, то затихали, а ближе к концу марта между так называемыми "ДНР" и "ЛНР" вдруг обострились отношения, выросли таможни и о мифической "Новороссии", которая должна была объединить два квазигосударства, уже окончательно перестали вспоминать.

Апрель: обстрел живой очереди и голливудская "звезда" на Донбассе

В конце апреля Донбасс вновь содрогнулся от очередной трагедии. В ночь на 27 апреля на неподконтрольной территории Донбасса в пгт Еленовка, которое находится к югу от Донецка и контролируется боевиками т.н. "ДНР", были подорваны два автомобиля из очереди возле блокпоста боевиков. Как сообщили очевидцы, люди решили, что начался обстрел из минометов. В это время у блокпоста стояли "ночники" – очередь из автомобилей, в которых ночевали люди в ожидании открытия блокпоста.

Очевидцы сообщили, что смертельные ранения получил пожилой мужчина в "Славуте", беременная женщина в "Калине", в "Шевроле" два человека – всего погибших было шестеро. Также ранено около десятка человек, разбиты несколько домов и местная больница.

Боевики сразу же обвинили в трагедии украинскую сторону. Однако свидетели случившегося рассказали, что до этого случая на этом блокпосту раньше не собиралась такая большая очередь, а взрывы произошли в нескольких сотнях от позиций боевиков, а взрывы звучали сразу же после недалеких залпов. Сразу же после обстрела на место инцидента приехали российские журналисты.

Одним из самых примечательных событий апреля стало посещение Донбасса всемирно известным голливудским актером Орландо Блумом. Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" 28 апреля прибыл в Славянск в качестве посла доброй воли UNICEF. Знаменитый актер посетил местную школу, где с радостью фотографировался с детворой и общался со всеми желающими. Как известно, в качестве представителя ЮНИСЕФ Орландо Блум находится с 2007 года. За это время по делам организации он посетил Непал, Боснию и Герцеговину, Россию, Либерию, Македонию и ряд других стран, в число которых теперь входит и Украина.

Май: квартиры боевикам и "Океан Эльзы" в Мариуполе

На Первомай в Донецке традиционно бюджетники прогулялись с флагами и портретами Сталина по главной улице Артема, перекрытой по такому случаю. Затем 9 Мая колонна военной техники и солдат снова прошла знакомым маршрутом, а 11-го бюджетники и студенты опять прошли с флагами и транспарантами по знакомому маршруту – отмечали годовщину так называемого "референдума". Втайне потом признались: так часто им еще не приходилось работать "подставками для флажков".

Главарь боевиков Александр Захарченко раздал приближенным новые квартиры в центре города. В число одаренных "квадратами" попали и боевик Моторола, и начальник артиллерии "ДНР" Ягельский и другие "достойные" люди. Это событие вызвало возмущение дончан, годами живущих в разрушенных обстрелами жилищах. Им новых квартир никто не предлагал, впрочем, как и простого ремонта.

Зато в конце мая вовсю покуражились "налоговики "ДНР", устроившие тотальный "шмон" мелких торговцев и обложившие их многотысячными штрафами ни за что. Количество торговых точек в Донецке стремительно сократилось.

Зато фанаты украинской группы "Океан Эльзы" получили незабываемые ощущения от концерта Святослава Вакарчука и Ко в Мариуполе. Правда, зрителям из Донецка пришлось добираться в Мариуполь несколько часов, а то и суток, простояв в диких очередях на блокпостах. Но, по заверениям восхищенных зрителей концерта "Океана Эльзы", оно того стоило! В оккупированном Алчевске для боевиков в те же дни пела россиянка Чичерина.

Июнь: покушение на главаря и убийство "Мифа"

24 июня, практически в самом центре Донецка, на территории областной травматологической больницы произошел взрыв. Ударной волной и осколками посекло стену здания, и автомобиль одного из врачей. В кратчайшие сроки на место прибыли сотрудники "полиции ДНР" и саперы. Как оказалось, это было покушение на одного из главарей боевиков – Арсения Павлова по прозвищу Моторола, который прибыл в больницу на перевязку полученного ранее ранения. В тот день Павлов не пострадал.

В конце июня мировой бомонд оплакивал погибшего на Донбассе Василия Слипака. 42-летний оперный певец последние 19 лет жил во Франции, выступал в Парижской Гранд-опере. С самого начала военного конфликта он как волонтер помогал Украинским военным, а летом 2015 пошел добровольцем на фронт. Слипак воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. После непродолжительного перерыва, вернулся на Донбасс в 2016 году. Утром 29 июня, во время вражеской атаки, Василий был за пулеметом. Пуля калибра 12.7 мм, которую выпустил снайпер из крупнокалиберного винтовки, оборвала жизнь героя.

"Он выбрал себе псевдоним "Миф" – это сокращенно от Мефистофель из оперы "Фауст". Он не был профессиональным солдатом, он был певцом… Василий Слипак погиб как солдат...", – прокомментировал смерть певца известный журналист Юрий Бутусов.

Июль: отпустили полковника и открылся "ДонМак"

Ситуация обострилась: то ли от летней жары, то ли от безделья боевики ежедневно устраивали Донецку адские ночи под звуки артиллерии. В страшной тайне СБУ провела спецоперацию по освобождению из плена боевиков т.н. "ДНР" полковника ВСУ Ивана Безъязыкова. Правда, триумфальное возвращение полковника омрачилось в декабре подозрениями о его переходе на сторону боевиков и сотрудничестве с т.н. "ДНР". Сейчас Безъязыков задержан и обвиняется в госизмене.

Не продержавшись и пары лет без американских бургеров и жареной картошки, оккупанты открыли в Донецке аналог "Макдональдса" – заведение "ДонМак". Похожие названия и блюда плюс, мягко говоря, завышенная цена – так выглядит сейчас "ДонМак". Посетители жалуются на долгие очереди и не совсем приятный вкус бутербродов и напитков.

Август: дрожь земли и украинский гимн в сердце Донецка

7 августа Донбасс содрогнулся в прямом смысле этого слова, а перепуганные жители испугались обстрела настолько мощного, что земля начала уходить из-под ног. Однако виной тому оказались вовсе не боевые действия, а природное явление. Землетрясение магнитудой 4,6 балла было зарегистрировано неподалеку от Мариуполя в 77 км к югу от Донецка, эпицентр находился на глубине 10 километров.

В конце августа временно оккупированный боевиками Донецк вместе со всей Украиной отмечал День независимости. 24 августа рано утром на Набережной, в центре города, заиграл гимн Украины.

"Утро на Набережной в Донецке началось с исполнения гимна Украины, гремящего из скрытых динамиков. (На Украине сегодня празднуется День незалежности, кто не в курсе), – с возмущением сообщил в соцсетях один из сторонников оккупационных властей Роман Манекин. – Стал набирать 102 – телефон полиции "ДНР", не мог дозвониться минут пятнадцать: очевидно, от звонков возмущенных горожан телефонную станцию просто заклинило. Наконец, дозвонился, выяснил, что оперативная группа уже на месте происшествия, ищет источник сигнала". Как оказалось, неизвестные, арендовав одну из квартир, ушли, оставив включенными колонки на окне и запрограммировав проигрыватель на исполнение гимна Украины.

Сентябрь: открытие памятника под Волновахой и расследование катастрофы "Боинга"

Начало осени и учебного года стало поводом для введения очередного режима тишины, который не продержался и недели. Обстрелы не прекращались.

В этом месяце стрельба звучала и в подмосковном ресторане "Ветерок", где из пистолета был убит главарь группировки "Оплот" Евгений Жилин. Напомним, донецкий "филиал" этой группировки из Харькова возглавлял ни кто иной как Александр Захарченко.

Вслед за убийством Жилина в оккупированном Луганске был найден повешенным бывший "председатель совета министров ЛНР" Геннадий Цыпкалов, которого боевики т.н. "ЛНР" задержали по обвинению в попытке "государственного переворота". "Он покончил с собой потому, что осознал свою вину, а также понял, что теперь его жизнь находится в смертельной опасности из-за информации, которую он предоставил следствию", – заявили боевики. Позже выяснилось, что смерть Цыпкалова была насильственной.

Возле города Волноваха в Донецкой области был открыт памятный знак жертвам трагедии 13 января 2015 года. Напомним, что в тот день со стороны оккупированного боевиками так называемой "ДНР" Докучаевска был открыт огонь из РСЗО "Град" по блокпосту украинских солдат на трассе Мариуполь – Донецк. Под обстрел попал рейсовый автобус. Погибли 10 мирных жителей, еще 2 человека умерли от страшных ран в больнице, 18 человек получили ранения.

В конце месяца международная следственная группа по расследованию трагедии с малазийским "Боингом" на Донбассе 17 июля 2014 года обнародовала результаты предварительного расследования, установив причастность России к крушению самолета. Однако вину Российской Федерации следственная группа не установила.

Октябрь: выбор без выбора и смертельный лифт

2 октября в оккупированных боевиками Донецке и Луганске прошли так называемые "праймериз" – предварительное общественное голосование. В шахтерской столице на псевдовыборах предлагалось проголосовать за кандидатуру "мэра Донецка", глав районных "администраций" и депутатов местных советов.

Подготовка к мероприятию проходила в лучших советских традициях. К 8 часам утра в воскресенье в школы, где расположились избирательные участки, согнали детей – якобы отмечать День учителя. Тут же, на школьных дворах, началась торговля продуктами с машин, и потенциальные избиратели выстраивались в очереди за дешевыми картофелем и баклажанами, игнорируя собственно "праймериз".

На избирательных участках народу было столь мало, что даже подконтрольные боевикам СМИ не смогли толком показать ажиотаж вокруг мероприятия.

Вечером 16 октября в центре Донецка, в доме где жил одиозный российский боевик Арсений Павлов, более известный по кличке Моторола, прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство, установленное на крыше лифта, сработало в тот момент, когда внутри находился Моторола, вместе с ним погиб и его охранник. "Я могу подтвердить информацию, что человек, который совершал преступления против целостности Украины и фактически был нами объявлен в розыск, убит сегодня в жилом доме", – прокомментировал ликвидацию Павлова советник главы СБУ Юрий Тандит.

Ноябрь: сгорел планетарий, взорвались табачные ларьки

По ночам боевики т.н."ДНР" обстреливали мирные города на подконтрольной Украине территории – Марьинку, Красногоровку, Торецк, Авдеевку. Чудом удалось избежать гибели мирных жителей.

В самом Донецке с завидной периодичностью вдруг начали взрываться ларьки, торгующие табачными изделиями. По городу прошел слух, что таким образом "министр доходов и сборов ДНР" по кличке Ташкент дает понять бизнесменам, что налоги надо платить вовремя.

А вот от чего внезапно загорелся дельфинарий в парке имени Щербакова – совершенно непонятно. По информации пожарных, вспыхнула проводка. Кто и зачем подключал проводку в пустом помещении дельфинария, можно только догадываться.

В последние дни осени боевики в Донецке отличились еще раз, захватив двух российских журналистов, якобы указавших ложные данные для своей аккредитации. Журналистов выдворили в Россию, зато под пресс попала чешская гуманитарная организация "Человек в беде", которой было отказано в праве работать на оккупированных территориях.

Декабрь: Светлодарская дуга

18 декабря обстановка на Донбассе резко обострилась. Бои закипели в нескольких километрах юго-восточнее Светлодарска Донецкой области. После нескольких часов артиллерийского обстрела боевики попытались вытеснить украинских военных с занимаемых позиций.

Из-за обострения обстановки секретарь СНБО Александр Турчинов прибыл в зону боевых действия на Донбассе для проведения совещания с военными. Он отметил, что за последние дни на данном участке фронта установлен "рекорд" по количеству снарядов оккупантов – более 800 в сутки

"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительный урон", – сказал Турчинов. Он добавил, что наши военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".