Канада отправила на Донбасс 11 тонн гумпомощи – МИД

Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи из Канады на Донбасс

Конгрессом украинцев Канады совместно с другими общественными организациями было собрано и отправлено на восток Украины 11 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"11 тонн гуманитарной помощи, состоящей из медицинского оборудования и средств пожаротушения. Упомянутый груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами.

В МИД также сообщили, что собрано в январе 2017 года украинской общиной Канады оборудование "позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии против нашего государства, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами".

Напомним, правительство Германии решило выделить 2,5 млн евро на проекты гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины и особенно уязвимым группам населения. В частности, за счет этих средств ВОЗ будет закупать и распределять среди нуждающихся в помощи людей, которые из-за конфликтной ситуации вообще не имеют доступа или ограниченный доступ к медицинской помощи и возможностей лечения, жизненно важные медикаменты, вакцины и медицинские расходные и лечебные материалы.