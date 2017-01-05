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Канада отправила на Донбасс 11 тонн гумпомощи – МИД http://www.segodnya.ua/img/article/7858/78_main.1483649383.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/78_tn.1483649383.jpg Донбасс Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи из Канады на Донбасс

Канада отправила на Донбасс 11 тонн гумпомощи – МИД

Сегодня, 23:06

Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи из Канады на Донбасс

Гумпомощь состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения. Фото: ufg.com.ua
Гумпомощь состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения. Фото: ufg.com.ua

Конгрессом украинцев Канады совместно с другими общественными организациями было собрано и отправлено на восток Украины 11 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"11 тонн гуманитарной помощи, состоящей из медицинского оборудования и средств пожаротушения. Упомянутый груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами.

В МИД также сообщили, что собрано в январе 2017 года украинской общиной Канады оборудование "позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии против нашего государства, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами".

Напомним, правительство Германии решило выделить 2,5 млн евро на проекты гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины и особенно уязвимым группам населения. В частности, за счет этих средств ВОЗ будет закупать и распределять среди нуждающихся в помощи людей, которые из-за конфликтной ситуации вообще не имеют доступа или ограниченный доступ к медицинской помощи и возможностей лечения, жизненно важные медикаменты, вакцины и медицинские расходные и лечебные материалы.
Канада, Донбасс, помощь, гуманитарная помощь

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Источник:

"Сегодня"

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