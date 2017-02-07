КПП Майорск в декабре обстрелял украинский боец – расследование

Сегодня, 01:15

Следователи устанавливают имя стрелявшего бойца 45-ой бригады ВСУ

КПП Майорск в декабре обстрелял украинский боец, фото dontimes.com.ua
КПП Майорск в декабре обстрелял украинский боец, фото dontimes.com.ua

Обстрел очереди из мирных жителей на контрольно-пропускном пункте Майорск 14 декабря 2016 года совершил военнослужащий 45-й бригады ВСУ. К такому выводу пришли следователи военной прокуратуры по результатам расследования, говорится в материалах уголовного производства, которое осуществляет Бахмутский отдел полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона.

В результате обстрела КПП Майорск 14 декабря 2016 года скончались два человека, еще один получил ранения.

"Один из военнослужащих (который пока не установлен) осуществил несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении гражданских лиц, находившихся в очереди", – говорится в материалах, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, находившиеся на блокпосту военные, в том числе бойцы ВСУ и пограничники не отрицают, что стреляли представители сил АТО.

"Изучив данные с камер видеонаблюдения, следователи пришли к выводу, что пограничники говорят правду, а вот показания армейцев не соответствуют действительности, так что, по всей видимости, стрелял по мирным жителям один из них", – сказано в материалах дела.

Сейчас следователи устанавливают фамилию стрелявшего бойца 45-й бригады, для чего уже получили доступ к личным делам военнослужащих.
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