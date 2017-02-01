Красный Крест привез "гуманитарку" в Авдеевку

Гуманитарному конвою удалось попасть в город, чтоб оказать местным жителям помощь

Второму гуманитарному конвою Международного комитета Красного креста удалось заехать в Авдеевку для оказания помощи местному населению. Об этом сообщил глава делегации Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн.

По его словам, Красный крест привез в Авдеевку 3600 одеял, 450 матрасов, 1000 фонариков, 2000 свечей и 20 щитов, которые можно использовать для защиты домов от осколков и пуль.

"По состоянию на сейчас наш конвой въехал в Авдеевку", – сказал Эшлиманн.

Отметим, что вчера Красный Крест также отправил в Авдеевку 400 одеял для установленных там пунктов обогрева.

Ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко отчитался о гуманитарной ситуации в Авдеевке. По его словам, ремонтные бригады и саперы ждут окончания обстрелов, чтобы начать ремонт линий электропередач.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.