Кременецкий убежден, что россияне в ОБСЕ – работники ГРУ или ФСБ

По его словам, официально нельзя спрашивать члена миссии, из какой он страны, однако о "подозрительных" наблюдателях информируют

Руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий убежден, что российские офицеры в миссии ОБСЕ – это кадровые сотрудники ГРУ или ФСБ. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", передает "112 Украина".

"Я уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ – это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ. Другого там просто быть не может. Но они – члены миссии, поэтому пользуются всеми привилегиями и авторитетом, которым пользуются наблюдатели ОБСЕ, независимо от национальности. Поэтому мы не можем с формальной точки зрения спрашивать его, из какой он страны. Это может быть Джон Смит, но русский по национальности. Или это может быть Иван Иванов, болгарин, американец или кто угодно", – сказал Кременецкий.

По его словам, один из наблюдателей является представителем европейской страны, но защищал в Санкт-Петербурге работу на тему "Борцы за свободу Донбасса", но это отдельный случай.

"В ОБСЕ из 652-х наблюдателей 39 – россияне. Но у нас нет гарантий, что другие страны не могут предоставлять информацию. Есть очень много бывших офицеров из других стран, которые в свое время учились в советских военных заведениях. Но если мы замечаем какого-то наблюдателя по подозрительным делам, мы об этом информируем", – отметил генерал-майор Борис Кременецкий.

Напомним, недавно председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что работу миссии на Донбассе нужно улучшать. В частности, он отметил, что поступали хорошие идеи по обеспечению круглосуточного наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.