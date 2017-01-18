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Курц не считает, что нужно что-либо менять в мандате миссии ОБСЕ на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7893/62_main.1484735936.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/62_tn.1484735936.jpg Донбасс Председатель ОБСЕ против модификации мандата миссии организации на Донбассе, но сам мандат должен выполняться полностью

Курц не считает, что нужно что-либо менять в мандате миссии ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 12:38

Председатель ОБСЕ против модификации мандата миссии организации на Донбассе, но сам мандат должен выполняться полностью

Себастиан Курц. Фото: Twitter МИД Украины
Себастиан Курц. Фото: Twitter МИД Украины

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил против видоизменения мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, но выступает за передвижение мониторов по всей территории Украины. Об этом он рассказал, пребывая в Москве.

"Специальная мониторинговая миссия – это жизненно важная часть всего процесса вовлечения ОБСЕ в урегулирование кризиса в- и вокруг Украины. С нашей точки зрения, нет необходимости в модификации общего мандата СММ", – сказал Курц.

"Но что все действующие лица должны делать – способствовать полной имплементации (мандата СММ – Ред.). Это особенно касается безопасности – как обеспечения персональной безопасности, так и оборудования наших наблюдателей. Это также касается свободы их передвижения по всей территории Украины", – подчеркнул он.

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Вопрос введения полицейской миссии ОБСЕ обсуждался 19 октября в Берлине во время переговоров лидеров нормандского формата. По итогам встречи президент Украины Петр Порошенко заявлял, что российская сторона дала согласие на введение на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ.

Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщал, что полицейская миссия может начать работу на Донбассе после окончания разведения сил, в созданных "зонах безопасности".

29 ноября после переговоров в нормандском формате на уровне глав МИД в Минске министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос размещения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе уже неактуален.
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Вы сейчас просматриваете новость "Курц не считает, что нужно что-либо менять в мандате миссии ОБСЕ на Донбассе". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

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