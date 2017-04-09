Луганские боевики "забанили" Шария

Боевики указали сайты и группы в соцсетях, которые "распространяют информацию с нарушением законов т. н. "ЛНР"

Боевики так называемой "ЛНР" решили составить список неугодных журналистов и ресурсов, которые не разделяют их террористических взглядов. Оказался там и блогер Анатолий Шарий, передает "Знай".

Список опубликовал журналист Денис Казанский в Facebook. В нем боевики указали сайты и группы в соцсетях, которые "распространяют информацию с нарушением законов т. н. "ЛНР".

"В ЛНР запретили Шария. Теперь я видел все", – прокомментировал Казанский.