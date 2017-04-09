Луганские боевики "забанили" Шария
Боевики указали сайты и группы в соцсетях, которые "распространяют информацию с нарушением законов т. н. "ЛНР"
Боевики так называемой "ЛНР" решили составить список неугодных журналистов и ресурсов, которые не разделяют их террористических взглядов. Оказался там и блогер Анатолий Шарий, передает "Знай".
Список опубликовал журналист Денис Казанский в Facebook. В нем боевики указали сайты и группы в соцсетях, которые "распространяют информацию с нарушением законов т. н. "ЛНР".
"В ЛНР запретили Шария. Теперь я видел все", – прокомментировал Казанский.
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