Луганские боевики "забанили" Шария

8 Апреля 2017, 21:08

Боевики указали сайты и группы в соцсетях, которые "распространяют информацию с нарушением законов т. н. "ЛНР"

Анатолий Шарий. Фото: соцсети
Анатолий Шарий. Фото: соцсети

Боевики так называемой "ЛНР" решили составить список неугодных журналистов и ресурсов, которые не разделяют их террористических взглядов. Оказался там и блогер Анатолий Шарий, передает "Знай".

Список опубликовал журналист Денис Казанский в Facebook. В нем боевики указали сайты и группы в соцсетях, которые "распространяют информацию с нарушением законов т. н. "ЛНР".

"В ЛНР запретили Шария. Теперь я видел все", – прокомментировал Казанский.
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