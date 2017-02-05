Ляшко назвал имя нардепа, который ударил полицейского на Донбассе

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что нардепом, который ударил полицейского на Донетчине, оказался народный депутат Владимир Парасюк.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, либо лечиться", – написал Ляшко.

"Каждый – независимо от статуса и заслуг – должен соблюдать законы Украины, если мы уважаем свою страну. При бардаке и вседозволенности не будет государства", – добавил нардеп.

Ранее в полиции рассказали о конфликте на Донетчине полицейского и нардепа, который принимает участие в торговой блокаде оккупированных территорий.







