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Маккейн сделал громкое заявление по Донбассу http://www.segodnya.ua/img/article/7849/94_main.1483203614.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/94_tn.1483203614.jpg Донбасс Сотрудничество между Вашингтоном и Киевом обеспечит безопасность границ Украины, считает сенатор

Маккейн сделал громкое заявление по Донбассу

Сегодня, 19:01

Сотрудничество между Вашингтоном и Киевом обеспечит безопасность границ Украины, считает сенатор

Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua
Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что следующий год станет для Украины победоносным, а российскому лидеру Владимиру Путину ничего не светит в Украине. Об этом он заявил, пребывая в Широкино с визитом к украинским военным вместе с президентом Петром Порошенко, передает 112.ua.

Он отметил, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом обеспечит безопасность границ Украины.

"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", – сказал Маккейн.

Он также передал приветствия от американского народа.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко констатировал несоблюдение режима тишины на Донбассе. Он напомнил, что отказавшись от перемирия, оккупанты понесли серьезные потери в боях.

Напомним, Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.
Путин, Донбасс, Порошенко, маккейн, сенатор

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