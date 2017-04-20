Мариуполь из-за долгов остался без горячей воды

Сегодня, 08:44

Горячее водоснабжение могут вернуть только с новым отопительным сезоном

Маирупольцам отключили горячую воду. Фото: Pixabay
Маирупольцам отключили горячую воду. Фото: Pixabay

В Мариуполе из-за долга Мариупольтеплосети вынужденно была отключена горячая вода. Как заявил мэр города Вадим Бойченко, Мариуполь исчерпал лимит газа и не имеет запасов. Долг Мариупольтеплосети составляет 850 млн гривен, а за год его удалось погасить только на 70 млн гривен, сообщает сайт города.

"Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн гривен, а это всего 8 млн гривен в месяц", – заявил Бойченко.

По его словам, жителей города  "поставили в такие условия", когда администрация была вынуждена отключить горячую воду.

Теперь будет решаться вопрос об установке бойлеров в детских садах и других учреждениях.
Мариуполь, горячая вода, водоснабжение, Вадим Бойченко

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