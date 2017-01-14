Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Микроавтобус сбил маму с дочкой в Донецкой области, женщина погибла (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/5_main.1484431129.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/5_tn.1484431129.jpg Донбасс 23-летний водитель автомобиля Mercedes Vito, спасаясь от грузовика, решил обойти его справа, но не справился с управлением

Микроавтобус сбил маму с дочкой в Донецкой области, женщина погибла (фото)

Сегодня, 23:59

23-летний водитель автомобиля Mercedes Vito, спасаясь от грузовика, решил обойти его справа, но не справился с управлением

В Покровском районе Донецкой области водитель выехал на пешеходную зону и сбил маму с дочкой, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"23-летний водитель автомобиля Mercedes Vito, спасаясь от грузовика, решил обойти его справа, но не справился с управлением и не обратил внимания, что на обочине были люди. Машина сбила 39-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь и съехала в кювет", – сказано в сообщении.

Травмированных женщин доставили в больницу, но спасти мать не удалось. Ее дочь выжила чудом, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Водитель, житель Константиновки, не пострадал. Автомобиль изъят.
ДТП, водитель, сбил, скончалась, пострадал, микроавтобус

Вы сейчас просматриваете новость "Микроавтобус сбил маму с дочкой в Донецкой области, женщина погибла (фото)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Мужчина скончался на месте. Фото: pixabay.com

В Харьковской области поезд задавил человека

Сегодня, 14:34

В полиции говорит, что мужчина был пьян и не слышал сигнала прибывающего поезда

Украина

Фото: pixabay.com

В пяти областях Украины уровень аварийности на дорогах критический (инфографика)

Сегодня, 12:20

Ситуация на дорогах остается сложной из-за непогоды 

Мир

В Китае столкнулись сразу 19 авто. Фото: CEN

На китайской трассе столкнулись сразу 19 автомобилей: есть жертвы

Сегодня, 10:40

В результате массового ДТП погибли шесть человек, семь автомобилей загорелись

Украина

Все подробности смертельного ДТП в Черновцах

Вчера, 20:16

Все четверо погибших - молодые мужчины, жители Черновцов и области

Днепр

Фото: bigmir)net

В Днепре остановили водителя "под кайфом"

Вчера, 19:02

На проезжей части водитель вилял в разные стороны, подвергая опасности себя и других участников движения

Происшествия и криминал

Фото: theins.ru

В Житомирской области фургон столкнулся с поездом

Вчера, 17:24

Водитель автомобиля не отреагировал вовремя на сигнал светофора на железнодорожном переезде

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.