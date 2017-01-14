Микроавтобус сбил маму с дочкой в Донецкой области, женщина погибла (фото)

В Покровском районе Донецкой области водитель выехал на пешеходную зону и сбил маму с дочкой, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.



"23-летний водитель автомобиля Mercedes Vito, спасаясь от грузовика, решил обойти его справа, но не справился с управлением и не обратил внимания, что на обочине были люди. Машина сбила 39-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь и съехала в кювет", – сказано в сообщении.



Травмированных женщин доставили в больницу, но спасти мать не удалось. Ее дочь выжила чудом, сейчас ее жизни ничего не угрожает.



Водитель, житель Константиновки, не пострадал. Автомобиль изъят.