Москва готовится "впихивать" Донбасс обратно в Украину – эксперт об убийстве "Гиви"

Сегодня, 10:19

По словам Романенко, изначально было ясно, что "телемассовку" на Донбассе ждет печальная судьба

&quot;Гиви&quot;. Фото: rusvesna.su
"Гиви". Фото: rusvesna.su

Россия "зачищает" Донбасс от одиозных боевиков, чтобы у Украины было меньше формальных поводов отказываться от принятия закона об амнистии и предоставления части Донбасса особого статуса. Такое мнение у себя в Facebook высказал политолог Юрий Романенко, комментируя информацию об убийстве одного из главарей боевиков так называемой "ДНР" с позывным "Гиви.

"Москва зачищает "кровожадную шантрапу", чтобы Украина не могла сказать, что не может принять закон об амнистии, пока есть такие одиозные фигуры. Скоро их не будет, и еще один формальный повод противиться впихиванию ОРДЛО исчезнет. Потому я не зря спрашивал, готовы ли вы к тому, что Россия свалит из Донецка и "втюхает" нам "новоросов" с 10% вырезанными заводов, 30% остановившихся, промытыми мозгами и ненавистью к Украине. И, да, особым статусом, который нужно принять, а принимать придется, ведь многие факторы, что вызывали неприятие исчезнут", – написал он.

По мнению эксперта, изначально было ясно, что телемассовку ждет печальная судьба. "Однако их печальная судьба лишь пролог к попытке опечалить нашу судьбу посредством превращению в большую Боснию", – написал он.

Ранее сообщалось, что в районе Донецка сегодня утром в результате взрыва был уничтожен один из лидеров боевиков Михаил Толстых (позывной "Гиви").
россия, Украина, Донбасс, Романенко, гиви

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"Сегодня"

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