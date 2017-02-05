На блокпосте в Донбассе депутат ударил полицейского

В Бахмуте на блокпосту вчера произошел инцидент между полицейскими и активистами, блокирующими железнодорожные пути на Донбассе.

"На блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых выявлен карабин СКС. В рамках контрдиверсионных мероприятий транспортные средства подлежат необходимой проверке, – сообщили в Нацполиции. – Присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции".

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Свидетели инцидента сообщили, что во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, обещал отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах.

Сейчас проводится проверка, факт зарегистрирован в Едином журнале учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.