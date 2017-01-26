На Донбассе боевики притворились мертвецами

Вчера, 13:12

СБУ раскрыла финансовые махинации противника

Боевики получали деньги за пенсионеров. Фото: AFP
Боевики получали деньги за пенсионеров. Фото: AFP

СБУ блокировала выплаты пенсий умершим гражданам с временно оккупированных территорий Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в 2016 году количество умерших, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи человек.

"В среднем из государственного бюджета таким гражданам ежемесячно выплачивалось восемь миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований", – пояснили в СБУ.

На данный момент есть неоспоримые подтверждения смерти почти пятисот пенсионеров, которым, между тем, начислялись выплаты.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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