На Донбассе боевики притворились мертвецами

СБУ блокировала выплаты пенсий умершим гражданам с временно оккупированных территорий Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в 2016 году количество умерших, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи человек.

"В среднем из государственного бюджета таким гражданам ежемесячно выплачивалось восемь миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований", – пояснили в СБУ.

На данный момент есть неоспоримые подтверждения смерти почти пятисот пенсионеров, которым, между тем, начислялись выплаты.