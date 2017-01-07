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На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц http://www.segodnya.ua/img/article/7861/43_main.1483778578.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/43_tn.1483778578.jpg Донбасс Несовершеннолетний удовлетворял половую страсть неестественным путем

На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц

Сегодня, 10:40

Несовершеннолетний удовлетворял половую страсть неестественным путем

Насильника будут судить. Фото: kremen.today
Насильника будут судить. Фото: kremen.today

В Донецкой области на скамье подсудимых оказался несовершеннолетний, который насиловал своих племянниц. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Разведенная женщина проживала вместе со своими 6 и 8-летними дочерьми. К ним в гости периодически приезжал ее родной брат, и, пользуясь моментом, когда сестры не было дома, угрожал девочкам насилием и удовлетворял свою половую страсть неестественным путем", – рассказали в прокуратуре.

Следователи установили, что 16-летний житель Покровска совершал развратные действия с августа 2015 по октябрь 2016 года.

Сейчас обвинительный акт в отношении него утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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