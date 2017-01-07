На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц
Несовершеннолетний удовлетворял половую страсть неестественным путем
В Донецкой области на скамье подсудимых оказался несовершеннолетний, который насиловал своих племянниц. Об этом сообщает областная прокуратура.
"Разведенная женщина проживала вместе со своими 6 и 8-летними дочерьми. К ним в гости периодически приезжал ее родной брат, и, пользуясь моментом, когда сестры не было дома, угрожал девочкам насилием и удовлетворял свою половую страсть неестественным путем", – рассказали в прокуратуре.
Следователи установили, что 16-летний житель Покровска совершал развратные действия с августа 2015 по октябрь 2016 года.
Сейчас обвинительный акт в отношении него утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.
Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии