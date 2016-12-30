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На Донбассе активизировались снайперы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/94_main.1483111498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/94_tn.1483111498.jpg Донбасс Ранения получили трое бойцов, ситуация остается сложной на востоке страны 

На Донбассе активизировались снайперы (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:21

Ранения получили трое бойцов, ситуация остается сложной на востоке страны 


Боевики открыли огонь по рыбакам возле Углегорской ТЭС. Пострадали десять мужчин. В них стреляли из гранатометов, сообщают в украинской разведке. А от обстрелов на фронте – ранения получили трое военных. Противник теперь меньше берется за минометы. В частности, на мариупольском направлении из них открывали огонь четыре раза.

"На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки", – сказал Леонид Матюхин, спикер штаба боевой операции.

За минувшие сутки произошло 45 обстрелов.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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