На Донбассе активизировались снайперы (видео)

Боевики открыли огонь по рыбакам возле Углегорской ТЭС. Пострадали десять мужчин. В них стреляли из гранатометов, сообщают в украинской разведке. А от обстрелов на фронте – ранения получили трое военных. Противник теперь меньше берется за минометы. В частности, на мариупольском направлении из них открывали огонь четыре раза.

"На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки", – сказал Леонид Матюхин, спикер штаба боевой операции.

За минувшие сутки произошло 45 обстрелов.

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