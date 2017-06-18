На Донбассе беременная женщина убила мужчину
Подробности инцидента рассказали местные правоохранители
В Константиновке беременная женщина зарезала своего сожителя. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков, когда мужчина вдруг поднял на подругу руку и начал душить.
"Беременная женщина схватила кухонный нож и нанесла один удар в область сердца своему сожителю. Только через час она вызвала скорую помощь, но спасти пострадавшего медицинским работникам не удалось", – рассказали правоохранители.
Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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