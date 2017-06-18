На Донбассе беременная женщина убила мужчину

Вчера, 15:17

Подробности инцидента рассказали местные правоохранители

Женщина убила сожителя. Фото: misanec.ru
Женщина убила сожителя. Фото: misanec.ru

В Константиновке беременная женщина зарезала своего сожителя. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков, когда мужчина вдруг поднял на подругу руку и начал душить.

"Беременная женщина схватила кухонный нож и нанесла один удар в область сердца своему сожителю. Только через час она вызвала скорую помощь, но спасти пострадавшего медицинским работникам не удалось", – рассказали правоохранители.

Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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"Сегодня"

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