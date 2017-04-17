На Донбассе боевик избил женщину

Сегодня, 12:12

Пострадавшая отказалась подчиняться патрулю противника

Боевик избил мирную жительницу. Фото: AFP
Боевик избил мирную жительницу. Фото: AFP

На временно оккупированных территориях продолжают бесчинствовать незаконные вооруженные формирования. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, жертвами боевиков становятся мирные жители.

"Военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), находясь в патруле, жестоко избил местную жительницу, которая отказалась подчиняться "защитнику", – говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донбасса растет социальное напряжение. Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, местные жители собираются выдвинуть свои требования боевикам.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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