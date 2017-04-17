На Донбассе боевик избил женщину

На временно оккупированных территориях продолжают бесчинствовать незаконные вооруженные формирования. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, жертвами боевиков становятся мирные жители.

"Военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), находясь в патруле, жестоко избил местную жительницу, которая отказалась подчиняться "защитнику", – говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донбасса растет социальное напряжение. Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, местные жители собираются выдвинуть свои требования боевикам.