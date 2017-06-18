На Донбассе боевика убила жажда наживы
Противник пытается скрывать данные о потерях
Командиры боевиков продолжают практику сокрытия преступлений, совершенных подчиненными. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, один из подобных инцидентов произошел в "9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" (Новоазовск).
"Боевик, который во время похищения электропроводов был убит током, командование полка выдавало за дезертира", – рассказали в разведке.
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