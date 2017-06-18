На Донбассе боевика убила жажда наживы

Вчера, 12:28

Противник пытается скрывать данные о потерях

Боевики скрывают преступления и потери. Фото: AFP
Боевики скрывают преступления и потери. Фото: AFP

Командиры боевиков продолжают практику сокрытия преступлений, совершенных подчиненными. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, один из подобных инцидентов произошел в "9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" (Новоазовск).

"Боевик, который во время похищения электропроводов был убит током, командование полка выдавало за дезертира", – рассказали в разведке.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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