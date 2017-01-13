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На Донбассе боевики начали насильственную мобилизацию http://www.segodnya.ua/img/article/7879/21_main.1484302617.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/21_tn.1484302617.jpg Донбасс У противника фиксируется нехватка личного состава

На Донбассе боевики начали насильственную мобилизацию

Сегодня, 12:14

У противника фиксируется нехватка личного состава

У боевиков - нехватка сил. Фото: AFP
У боевиков - нехватка сил. Фото: AFP

На временно оккупированных территориях Востока Украины боевики начали насильственную мобилизацию. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, к подобным мерам противник прибег из-за значительного некомплекта личного состава.

"В связи с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационным командованием интенсифицирована насильственна призывная кампания среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет студентов средне-технических и высших учебных заведений", – говорится в сообщении разведуправления.

Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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