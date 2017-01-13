На Донбассе боевики начали насильственную мобилизацию

На временно оккупированных территориях Востока Украины боевики начали насильственную мобилизацию. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, к подобным мерам противник прибег из-за значительного некомплекта личного состава.

"В связи с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационным командованием интенсифицирована насильственна призывная кампания среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет студентов средне-технических и высших учебных заведений", – говорится в сообщении разведуправления.

Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.