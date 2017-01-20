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На Донбассе боевики обстреляли пассажирский автобус http://www.segodnya.ua/img/article/7902/7_main.1484919793.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/7_tn.1484919793.jpg Донбасс В результате была ранена находившаяся в салоне женщина

На Донбассе боевики обстреляли пассажирский автобус

Сегодня, 15:41

В результате была ранена находившаяся в салоне женщина

Боевики обстреляли пассажирский автобус. Фото: unm.org.ua
Боевики обстреляли пассажирский автобус. Фото: unm.org.ua

В Донецкой области боевики обстреляли пассажирский автобус. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня утром в районе населенного пункта Оленовка.

"В результате обстрела получила ранение местная жительница. Причастность боевиков подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Оленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", – подчеркнули в Штабе.

Военные не исключают, что провокация была осуществлена с целью дискредитации ВСУ в период пребывания в зоне боев заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, беглый "депутат" из "ДНР" пожаловался на горькую участь боевиков.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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