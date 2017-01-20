На Донбассе боевики обстреляли пассажирский автобус
В результате была ранена находившаяся в салоне женщина
В Донецкой области боевики обстреляли пассажирский автобус. Об этом сообщает Штаб военной операции.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня утром в районе населенного пункта Оленовка.
"В результате обстрела получила ранение местная жительница. Причастность боевиков подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Оленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", – подчеркнули в Штабе.
Военные не исключают, что провокация была осуществлена с целью дискредитации ВСУ в период пребывания в зоне боев заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напомним, беглый "депутат" из "ДНР" пожаловался на горькую участь боевиков.
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