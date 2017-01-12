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На Донбассе боевики отказываются воевать http://www.segodnya.ua/img/article/7875/27_main.1484212981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/27_tn.1484212981.jpg Донбасс Украинская разведка рассказала о ситуации в рядах противника

На Донбассе боевики отказываются воевать

Сегодня, 11:20

Украинская разведка рассказала о ситуации в рядах противника

Боевики не хотят воевать. Фото: AFP
Боевики не хотят воевать. Фото: AFP

В зоне конфликта на востоке Украины боевики продолжают самовольного оставлять передовые позиции. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, дезертирство вызвано нежеланием выполнять преступные приказы по обстрелу мирного населения и принимать участие в боевых действиях.

"11 января военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады Кириенко Виталий Юрьевич, позывной "Херсон", самовольно оставил пост на передовой позиции и, угрожая оружием, завладел транспортным средством гражданского лица для побега от преследования", – отметили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.
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Авторы:

Виктор Головачев, Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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