На Донбассе боевики отказываются воевать

Украинская разведка рассказала о ситуации в рядах противника

В зоне конфликта на востоке Украины боевики продолжают самовольного оставлять передовые позиции. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, дезертирство вызвано нежеланием выполнять преступные приказы по обстрелу мирного населения и принимать участие в боевых действиях.

"11 января военнослужащий 7 отдельной мотострелковой бригады Кириенко Виталий Юрьевич, позывной "Херсон", самовольно оставил пост на передовой позиции и, угрожая оружием, завладел транспортным средством гражданского лица для побега от преследования", – отметили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения.