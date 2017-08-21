На Донбассе боевики устроили массовую драку

Сегодня, 10:46

Поводом для конфликта стал отказ угостить алкоголем

Боевики устроили массовую драку. Фото: AFP
Боевики устроили массовую драку. Фото: AFP

В соединениях и частях псевдореспублик на Донбассе продолжаются правонарушения, совершенные боевиками против местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Одной из причиной этого, констатировали в ведомстве, стала очередная ротация в рядах противника, что привело к росту числа боевиков с криминальным прошлым и низкими морально-психологическими качествами.

"Группа военнослужащих "5 отдельной мотострелковой бригады" в Макеевке после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались оказывать им уважение и угощать спиртным. Шестерых участников драки (в т.ч. четверо военнослужащих) с травмами различной степени тяжести были доставлены в городские медицинские учреждения", – рассказали в разведке.

Напомним, на Донбассе жители устроили самосуд над боевиком-россиянином.
Донбасс, макеевка, боевики, драки, вс рф
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе боевики устроили массовую драку ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Люди устроили самосуд над боевиком. Фото: AFP

На Донбассе жители устроили самосуд над боевиком-россиянином

Сегодня, 10:25

Инцидент произошел в оккупированной Горловке

Донбасс

Боевики нарушили договоренности. Фото: AFP

На Донбассе боевики солгали военным

Сегодня, 09:37

Противник нарушил свое же обещание

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Обострение на Донбассе: боевики накрыли военных "Градами"

Сегодня, 09:25

Противник увеличил количество обстрелов

Донбасс

Боевиков пугают диверсантами. Фото: AFP

Военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов"

Вчера, 19:39

Противник пытается поддерживать дисциплину в своих рядах

Донбасс

Военные рассказали о ситуации. Фото: AFP

Военные опровергли свое продвижение на Светлодарской дуге

Вчера, 16:44

В Минобороны прокомментировали появившуюся в сети информацию

Донбасс

Опубликованы новые фото российских танков на Донбассе

Вчера, 11:14

Фотографии были сделаны в августе 2017 года в Донецкой области

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования