На Донбассе боевики устроили охоту на нелояльных жителей

Сегодня, 10:22

Противник усилил контроль за общественными местами

Боевики ищут нелояльных. Фото: AFP
Боевики ищут нелояльных. Фото: AFP

Боевики на Донбассе пытаются помешать проявлению проукраинских настроений накануне и в период празднования Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Подлежат задержанию с последующим содержанием под стражей все лица, которые вызывают подозрение в нелояльности оккупационному режиму. Для этого сотрудниками так называемых "министерств государственной безопасности" и "министерств внутренних дел" под контролем кураторов ФСБ в скрытом режиме усилен контроль за общественными местами, городским транспортом, местами массового отдыха населения с целью предотвращения распространения украинской символики, возникновения стихийных собраний граждан или других проявлений неповиновения оккупационной власти", – пояснили в разведке.

В частности, в населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное под видом проверки прописки местных жителей, регистрации автомобильного транспорта проводятся обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц и признаков подготовки несанкционированных мероприятий.

Напомним, на Донбассе погиб командир БМП.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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