На Донбассе боевики устроили охоту на нелояльных жителей

Боевики на Донбассе пытаются помешать проявлению проукраинских настроений накануне и в период празднования Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Подлежат задержанию с последующим содержанием под стражей все лица, которые вызывают подозрение в нелояльности оккупационному режиму. Для этого сотрудниками так называемых "министерств государственной безопасности" и "министерств внутренних дел" под контролем кураторов ФСБ в скрытом режиме усилен контроль за общественными местами, городским транспортом, местами массового отдыха населения с целью предотвращения распространения украинской символики, возникновения стихийных собраний граждан или других проявлений неповиновения оккупационной власти", – пояснили в разведке.

В частности, в населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное под видом проверки прописки местных жителей, регистрации автомобильного транспорта проводятся обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц и признаков подготовки несанкционированных мероприятий.

Напомним, на Донбассе погиб командир БМП.